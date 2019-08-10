Бот для вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок209 просмотров

Мне нужен бот для соц сети вконтакте, для проведения фотоконкурса-голосовалок. Бот должен уметь: создавать альбомы, публиковать из альбома на стену фото с прикрепленным опросом, делать надписи на фото (только цыфры, через сервис вк), анализировать количество лайков и выводить на стену победителей, отправлять сообщения участникам конкурса.  

Уважаемые Фрилансеры, хотел бы увидеть в первую очередь ваши цены, по моим запросам. Далее мы обсудим подробности работы. Спасибо за внимания! Всем добра!

6 лет назад
holdem71
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров