Бот для вконтакте

Мне нужен бот для соц сети вконтакте, для проведения фотоконкурса-голосовалок. Бот должен уметь: создавать альбомы, публиковать из альбома на стену фото с прикрепленным опросом, делать надписи на фото (только цыфры, через сервис вк), анализировать количество лайков и выводить на стену победителей, отправлять сообщения участникам конкурса.

Уважаемые Фрилансеры, хотел бы увидеть в первую очередь ваши цены, по моим запросам. Далее мы обсудим подробности работы. Спасибо за внимания! Всем добра!