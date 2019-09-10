Написать бота для изменения цен в личном кабинете маркетплейсов

Необходимо написать бота, который будет заходить в личный кабинет сайта-маркетплейса и менять цену на нескольких товарах на определенную; после того, как в корзину попадет от 2 товаров (количество можно будет настраивать), бот изменяет цену на другую и ждет 30минут (также можно будет настраивать), далее он изменяет цену товару на начальную, потом ждет как попадает в корзину от 2 товаров и цикл повторяется.