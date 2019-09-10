Написать бота для изменения цен в личном кабинете маркетплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок263 просмотра

Необходимо написать бота, который будет заходить в личный кабинет сайта-маркетплейса и менять цену на нескольких товарах на определенную; после того, как в корзину попадет от 2 товаров (количество можно будет настраивать), бот изменяет цену на другую и ждет 30минут (также можно будет настраивать), далее он изменяет цену товару на начальную, потом ждет как попадает в корзину от 2 товаров и цикл повторяется.

6 лет назад
Foster1485
Андрей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$200
6 дней
Escrow
Выполнил все хорошо! Очень порядочный и исполнил свои обязательства в полном обьеме.
Задача была поставлена предельно ясно, мелкие детали прояснили оперативно и конструктивно. Проект был довольно сложный, местами пришлось сильно поломать голову, в итоге немного вышел за рамки заявленных сроков, к чему Андрей отнесся с пониманием, за что спасибо. В процессе выполнения все вопросы решались быстро, без проволочек. Рекомендую как ответственного и позитивного заказчика.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад