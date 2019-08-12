Передавать utm параметры в ссылку на сайте

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок210 просмотров

Т/е есть сайт ya.ru

Нужно какой-то java скрипт, потому что страница не php и делается на сервисе, туда можно вставить только java

Так вот при переходе на сайт

ya.ru?utm_content=2091923

Ссылка на сайте будет иметь ввид

ссылка?utm_content=2091923

Ну или если нужно конкретно к элементу привязаться, то вот его данные

class=btn f-btn button-md btn-success

Чтобы к ссылке на этой кнопке добавлялось ?utm_content=2091923

JavaPHP
6 лет назад
somir0000
Артем 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$3
1 день
Выполнил задачу и не сдался. А задача была специфическая скажем так. Работаю 2-й раз рекомендую
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад