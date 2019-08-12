Модуль для работы с тегами сайта - объединяет их в произвольные группы. Т.е., можно каждому тегу присвоить какую-либо группу, и на странице облака тегов будет выводиться не все сразу одним списком, а разбитые по этим ...
Передавать utm параметры в ссылку на сайте
Т/е есть сайт ya.ru
Нужно какой-то java скрипт, потому что страница не php и делается на сервисе, туда можно вставить только java
Так вот при переходе на сайт
ya.ru?utm_content=2091923
Ссылка на сайте будет иметь ввид
ссылка?utm_content=2091923
Ну или если нужно конкретно к элементу привязаться, то вот его данные
class=btn f-btn button-md btn-success
Чтобы к ссылке на этой кнопке добавлялось ?utm_content=2091923
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