Передавать utm параметры в ссылку на сайте

Т/е есть сайт ya.ru

Нужно какой-то java скрипт, потому что страница не php и делается на сервисе, туда можно вставить только java

Так вот при переходе на сайт

ya.ru?utm_content=2091923

Ссылка на сайте будет иметь ввид

ссылка?utm_content=2091923

Ну или если нужно конкретно к элементу привязаться, то вот его данные

class=btn f-btn button-md btn-success

Чтобы к ссылке на этой кнопке добавлялось ?utm_content=2091923