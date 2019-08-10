Реализовать Front-end на Vue - ищу Front-end разработчика

Требуется реализовать фронтенд админки на Vue.js

Стек технологий:

- Vue

- Vuex

- Webpack

- Vue Router

- Vuetify

- TypeScript or Flow

- REST

Если сможете обосновать исключение или добавление технологии, вам плюс.

Бэкенд можете использовать любой. Главное условие - бэкенд должен принимать запросы по REST.

Бэкенд не содержит логики и используется в качестве заглушки для обеспечения работы фронтенда.

Только для специалистов с опытом разработки на Vue и знанием ньюансов фреймворка.

Оплата поэтапная. Пишите пожалуйста стоимость часа работы и ссылку на код, написанный на Vue.

Полное ТЗ отдам по запросу, подходящим под требования исполнителям.

Детали проекта:

- Админка

- Авторизация, регистрация

- Роли пользователей, группы, права доступа

- Журнал изменений

- Прикладная часть

и т. д.