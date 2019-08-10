Добрый день Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов. ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Реализовать Front-end на Vue - ищу Front-end разработчика
Требуется реализовать фронтенд админки на Vue.js
Стек технологий:
- Vue
- Vuex
- Webpack
- Vue Router
- Vuetify
- TypeScript or Flow
- REST
Если сможете обосновать исключение или добавление технологии, вам плюс.
Бэкенд можете использовать любой. Главное условие - бэкенд должен принимать запросы по REST.
Бэкенд не содержит логики и используется в качестве заглушки для обеспечения работы фронтенда.
Только для специалистов с опытом разработки на Vue и знанием ньюансов фреймворка.
Оплата поэтапная. Пишите пожалуйста стоимость часа работы и ссылку на код, написанный на Vue.
Полное ТЗ отдам по запросу, подходящим под требования исполнителям.
Детали проекта:
- Админка
- Авторизация, регистрация
- Роли пользователей, группы, права доступа
- Журнал изменений
- Прикладная часть
и т. д.
Заявки фрилансеров
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