Добрый день Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов. ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Скачать музыку из вконтакте
Есть пользователь, с плейлистом.
Нужно скачать музыку и залить все одним архивом куда-нибудь (например гугл драйв), чтобы я мог скачать все сразу.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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