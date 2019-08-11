Добрый день Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов. ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Php файл подправить
Привет Вы с моим скриптом уже знакомились у меня есть задание буквально на пол часа максимум, дело в том что когда я казино ставлю начисто, после установке первый раз игрок может заказать выплату(заявка на выплату отправляется в админке), а второй и последующий разы появляется такое сообщение http://dl4.joxi.net/drive/2019/08/11/0013/2899/883539/39/c9e86f5ac2.jpg
хотя та заявка на вывод которая отправилась админу в админку уже обработана, я так понял дело в pay.php могу 10$ заплатить
ps если хотите задание взять только что бы скрипт украсть, то смысла нет т.к он весь под ioncube
сам обфусцировал, что бы не свистнули фрилансеры
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