Php файл подправить

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки234 просмотра

Привет Вы с моим скриптом уже знакомились у меня есть задание буквально на пол часа максимум, дело в том что когда я казино ставлю начисто, после установке первый раз игрок может заказать выплату(заявка на выплату отправляется в админке), а второй и последующий разы появляется такое сообщение http://dl4.joxi.net/drive/2019/08/11/0013/2899/883539/39/c9e86f5ac2.jpg

хотя та заявка на вывод которая отправилась админу в админку уже обработана, я так понял дело в pay.php    могу 10$ заплатить

ps если хотите задание взять только что бы скрипт украсть, то смысла нет т.к он весь под ioncube

сам обфусцировал, что бы не свистнули фрилансеры

PHP
6 лет назад
megamaster01
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

miskaryan64
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Я выполнил задание, которое было указано и обговорено заранее.. Потом он нашел какой то баг в своем сайте и связал его с заданием.. Я объяснил, что это уже не входит в изначальное задание и попросил проверить выполненную работу и оплатить.. Он объявил, что я не выполнил задание и он мне ничего не должен! В итоге так и не заплатил!

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miskaryan64
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад