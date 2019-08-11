Php файл подправить

Привет Вы с моим скриптом уже знакомились у меня есть задание буквально на пол часа максимум, дело в том что когда я казино ставлю начисто, после установке первый раз игрок может заказать выплату(заявка на выплату отправляется в админке), а второй и последующий разы появляется такое сообщение http://dl4.joxi.net/drive/2019/08/11/0013/2899/883539/39/c9e86f5ac2.jpg

хотя та заявка на вывод которая отправилась админу в админку уже обработана, я так понял дело в pay.php могу 10$ заплатить

ps если хотите задание взять только что бы скрипт украсть, то смысла нет т.к он весь под ioncube

сам обфусцировал, что бы не свистнули фрилансеры