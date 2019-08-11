Доработать плагин слайдера на вордпресс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок194 просмотра

Доработать плагин слайдера https://yadi.sk/i/SZbTfLG1XZrXAw

- Уникализировать код

- Изменить немного стили

Думаю работы максимум на 1-2часа, 

WordPress
6 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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