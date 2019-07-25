Починить модуль для OpenCart

Для нашей компании был разработан модуль для CMS OpenCart выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты с разработчиками модуля утеряны. Необходимо провести проверку работоспособности модуля, найти причину и устранить её, а также реализовать работоспособность модуля с актуальной на данный момент версией OpenCart. Модуль для предварительного ознакомления можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/Yfc1slcOZjdELw