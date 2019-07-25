Починить модуль для OpenCart

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Завершен3 заявки263 просмотра

Для нашей компании был разработан модуль для CMS OpenCart выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты с разработчиками модуля утеряны. Необходимо провести проверку работоспособности модуля, найти причину и устранить её, а также реализовать работоспособность модуля с актуальной на данный момент версией OpenCart. Модуль для предварительного ознакомления можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/Yfc1slcOZjdELw

Opencart
6 лет назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
5 дней
Escrow
Выполненной работой очень доволен. Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Евгений объяснил все тонкости работы модуля и даже помог с его установкой и настройкой.
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад