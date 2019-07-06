Магазин на opencart

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Закрыт4 заявки191 просмотр

Есть магазин на opencart: компания занимается полиграфией, идея чтобы человек загружал свои фото и отправлял на печать выбирая формат печати: магнитик, фото и тд.

Загружаются фото с помощью uploadcare (это реализовано)

требуется доработать

- ЧПУ

- добавление и настройки товаров через админку (в частности сколько в одном товаре фото, размер, пропорции)

- изменить дизайн корзины товаров

- добавить оплату карточкой/вебмани/ЯД

Указывайте пожалуйста вилку стоимости или стоимость часа работ

Opencart
6 лет назад
volkovyskby
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров