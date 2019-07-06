Доработать шаблон интернет магазина

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Закрыт6 заявок223 просмотра

Требуется доработать шаблон интернет магазина   o p t o m .s с t .b y , л ибо сверстать новый. Используется 

cms webasyst , тех. задание в личной переписке

Webasyst
6 лет назад
astra21_si
48 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров