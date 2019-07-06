Имеется 5 млн. товаров для интернет-магазина. Отдельно имеется каталог на 4 тыс. категорий. Необходимо распределить товары по категориям. В заявке указать способ реализации, стоимость и сроки.
Доработать шаблон интернет магазина
Требуется доработать шаблон интернет магазина o p t o m .s с t .b y , л ибо сверстать новый. Используется
cms webasyst , тех. задание в личной переписке
Заявки фрилансеров
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