Доработка интернет магазина opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок148 просмотров

Здравствуйте! Надо сделать доработку интернет-магазина на open cart

Описание тут:

https://docs.google.com/document/d/1Bd3YVnlV5HjdEd-ZDa8af0sMh0DrEe46Pl3xSQJq2Xo/

Скорее всего,  после этого еще несколько правок закажу.

Все вопросы задавайте в ЛС

Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию!

Opencart
6 лет назад
escalada
Артур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров