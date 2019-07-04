Перенести функционал интернет-магазина с одной платформы на другую

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Закрыт7 заявок138 просмотров

Подробное задание приведено в приложении. 

В предложении просьба указывать трудоемкость в ч днях и стоимость ч дня. (желательно отдельно рассмотреть с переездом на OC3 и без) 

Все уточняющие вопросы можно задавать в комментариях. На все отвечу оперативно.

Приложенный файл почему-то никто не видит

ссылка на гугл https://docs.google.com/document/d/1_GqGFjGlW7AYY9GjB7mwsFtFDBXfXFJ6J707wGZRQ20/edit?usp=sharing

6 лет назад
acidlord2
Георгий 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров