Перенести функционал интернет-магазина с одной платформы на другую

Подробное задание приведено в приложении.

В предложении просьба указывать трудоемкость в ч днях и стоимость ч дня. (желательно отдельно рассмотреть с переездом на OC3 и без)

Все уточняющие вопросы можно задавать в комментариях. На все отвечу оперативно.

Приложенный файл почему-то никто не видит

ссылка на гугл https://docs.google.com/document/d/1_GqGFjGlW7AYY9GjB7mwsFtFDBXfXFJ6J707wGZRQ20/edit?usp=sharing