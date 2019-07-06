Настройка шаблона WP Woocommerce + технические доработки

- На сайте запущено Демо купленного шаблона (Шаблон - https://antive.famithemes.com/), то есть стоят все плагины и настройки темы, но так же там все страницы, товары и посты из Демо.

- Нужно настроить шаблон и сайт: настроить слайдер, сделать чтобы добавлялись фото товаров нормально и фото в шапки страниц, логотип и т.д.

- Так же нужно ускорить работу сайта, поставить SSL, настроить микроразметку (расширенные сниппеты)

- Небольшие технические доработки: Сделать вывод форм для отправки для отправки сообщения и заказа обратного звонка, при нажатии на кнопку "в корзину" (только для некоторых товаров),

Вставить блок с текстом (чтобы редактировалось из админки) для ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ и ТОВАРНЫХ ТЕГОВ и для главной страницы каталога (текст должен вставляться под сеткой товаров)

Вставить блок с номерами телефонов на странице товарных карточек

Поменять некоторые иконки соцсетей

Установить модуль Яндекс.Кассы (готовый плагин есть)

В процессе работы хотелось бы общаться с исполнителем в Telegram, так будет быстрее и проще. Т.к. все нюансы в ТЗ прописать сложно.