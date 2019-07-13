Доработка меню Opencart

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Завершен8 заявок169 просмотров

Необходимо доработать меню сайта на OpenCart версии 3.0.2.0

Подробности при переписке

Opencart
6 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично! Рекомендую!
Рада была поработать с Сергеем. Понятная задача, адекватное отношение, вообщем одни плюсы)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад