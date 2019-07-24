OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Редиректы, canonical, мета-теги для сайта на Magento
Для сайта villagrazia.ua нужно:
- внедрить редиректы
- указать canonical
- задать шаблонные теги (Title, H1) и мета-теги (Description)
- разместить код Google Tag Manager
Выбранный исполнитель
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