Редиректы, canonical, мета-теги для сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки204 просмотра

Для сайта villagrazia.ua нужно:

  • внедрить редиректы
  • указать canonical
  • задать шаблонные теги (Title, H1) и мета-теги (Description)
  • разместить код Google Tag Manager
Подробности указаны в ТЗ.
Magento
6 лет назад
Talar
Алла 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
5 дней
Escrow
Все необходимые задачи выполнены, замечания учтены и исправлены.
Отличный заказчик! Чётко написанное тз и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад