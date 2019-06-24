Правки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок165 просмотров

Необходимо сделать правки на сайте

Желательно связь по скайпу или в телеграмме

Написал по пунктам что нужно сделать

6 лет назад
Maksim94
Максим 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров