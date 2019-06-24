Интересуют ТОЛЬКО конторы, которые уже имели опыт с подобным проектом, а в идеале имеют скрипт который можно допилить под наши нужды. Итак, биржа рекламы в социальных сетях должна объединять в себе рекламодателей ...
Оптимизировать мобильную версию сайта
Нужно оптимизировать мобильную версию сайта
Веб-программирование, HTML/CSS верстка, SEO-аудит сайтов
Нужен исполнитель для оптимизации мобильной версии сайта,сейчас скорость сайта 35%, необходимо поднять до +80%. Также необходимо
уменьшить скорость анализа сайтов, сайт на cms + php + js + css
домен http://serch.site
Заявки фрилансеров
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