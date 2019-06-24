Интересуют ТОЛЬКО конторы, которые уже имели опыт с подобным проектом, а в идеале имеют скрипт который можно допилить под наши нужды.

Итак, биржа рекламы в социальных сетях должна объединять в себе рекламодателей и инфлюенсеров (блогеров) и позволять автоматизировать покупку рекламы.

В очень кратком виде функционал биржи должен выглядеть вот так:

- Базовый функционал управления пользовтелями - регистрация / авторизация / восстановления доступа.

- Роли пользователя - рекламодатель или блогер

- Поиск блогеров с сортировкой и фильтрацией

- Просмотр профиля блогера с характеристиками важными для рекламодателя

- Просмотр и управление заданиями/сделками рекламодателя: управление кампаниями, их сортировка и фильтрация, настройки каждой кампании.

- Возможность пополнить баланс для рекла и блогера

- Поиск блогером доступных заданий.

- Вывод средств блогера.

- Возможность чата с ЛС на сайте

Бюджет проекта не определен, сумма указана т.к. надо было что-то указать.

Еще раз: разработка с нуля в данном проекте НЕ интересует, пожалуйста откликайтесь только если у вас уже имеются подобные проекты в портофолио. Бюджет и ТЗ могут быть определены только после согласования.