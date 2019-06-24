PHP-программист для доработки сайта

Мне необходим PHP-программист для удалённой доработки и внесения изменений в мой проект. Проекту много лет, в разное время им занимались разные специалисты. Работа сдельная. Я о чём-то прошу, вы обозначаете сроки и стоимость и мы начинаем работать. Некоторые задачи могут быть срочными. Приветствуется наличие навыков системного администрирования для контроля стабильности хостинг-размещения проекта.