PHP-программист для доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок131 просмотр

Мне необходим PHP-программист для удалённой доработки и внесения изменений в мой проект. Проекту много лет, в разное время им занимались разные специалисты. Работа сдельная. Я о чём-то прошу, вы обозначаете сроки и стоимость и мы начинаем работать. Некоторые задачи могут быть срочными. Приветствуется наличие навыков системного администрирования для контроля стабильности хостинг-размещения проекта.

PHP
6 лет назад
andreevbogdan
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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