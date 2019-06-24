Оконный калькулятор на сайт с возможностью сохранения данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок170 просмотров

Добрый день!   

Нужен калькулятор на сайт, адаптированный под мобильную версию с возможностью выставления кп и сохранением расчетов в базу данных   

Если есть реальные кейсы и примеры – прекрасно! )

6 лет назад
arxipovhariton
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров