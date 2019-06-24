Сделать интеграцию сайт WordPress с AmoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок191 просмотр

Нужно сделать, чтобы заявки со всех форм сайта попадали в AmoCRM. 

Данные, которые должны попадать

- Имя

- Телефон

- Почта

- Полный разрез UTM метки (подробно про UTM напишем в ТЗ)

AmoCRMWordPress
6 лет назад
SevenShots63
Руслан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров