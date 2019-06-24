Внести правки в сайт.

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо внести правки с существующий сайт.  

Исходники в PSD все есть. 

Сделать надо сегодня до 18 часов, а лучше раньше. 

ТЗ в приложении.

6 лет назад
kolomoetcvadim
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров