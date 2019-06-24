Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))
Нужна помощь с ocStore 2.3
Здравствуйте!
Нужна помощь в решении проблемы (ocStore 2.3):
Не могу открыть админку товара http://joxi.ru/YmEvznEHwx8oD2
Пробовал в 3х браузерах, ситуация аналогичная.
В Я.браузере пишет что страница недоступна или перемещена http://joxi.ru/YmEvznEHwx87D2
Нужна помощь в устранении проблемы.
В заявке укажите стоимость работы.
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