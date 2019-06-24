Нужна помощь с ocStore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок145 просмотров

Здравствуйте!

Нужна помощь в решении проблемы (ocStore 2.3):

Не могу открыть админку товара http://joxi.ru/YmEvznEHwx8oD2 

Пробовал в 3х браузерах, ситуация аналогичная.

В Я.браузере пишет что страница недоступна или перемещена http://joxi.ru/YmEvznEHwx87D2 

Нужна помощь в устранении проблемы.

В заявке укажите стоимость работы.

ocStore
6 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Все очень быстро и по делу. Цена в рамках разумного (не рвач!). Прошлые отзывы подтверждаю. Спасибо!
Понятная задача. Никаких проблем в работе. Моментальная оплата сразу после выполнения задачи. Рекомендую к сотрудничеству!

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AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад