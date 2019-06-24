Кросплатформенное приложение front + back

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок296 просмотров

Привет

есть макет: ссылка

нужен кросплатформенный front-end + back-end

Кто может пообщаться в скайпе?

Node.js
6 лет назад
redesigner
Игорь 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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