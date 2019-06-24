Ищу исполнителя для доработки сайта на ВП по шаблону. Список доработок из 11 пунктов, которые состоят из доработок внешного вида сайта, а также предстоит интергрировать модуль бронирование и адаптировать под внешний вид ...
Исправление ошибок HTML, изменение СSS
Сайт на Wordpress
1. Нужно исправить ошибки HTML
2. Отложить разбор JavaScript
3. Для мобильной версии убрать загрузку слайдера на главной. Оставить форму обратной связи.
Подробное ТЗ пришлю
Заявки фрилансеров
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