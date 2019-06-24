Исправление ошибок HTML, изменение СSS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок137 просмотров

Сайт на Wordpress 

1. Нужно исправить ошибки HTML  

2. Отложить разбор JavaScript  

3. Для мобильной версии убрать загрузку слайдера на главной. Оставить форму обратной связи.  

Подробное ТЗ пришлю

HTMLJavaScriptWordPress
6 лет назад
kivalovromka
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров