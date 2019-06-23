Сделать калькулятор по примеру

Здравствуйте.

Необходимо сделать очень похожий калькулятор на этот: http://ideastone.com.ua/proschet-izdeliya.

Аналог нужен будет более простой - по сути первых три шага. Вконце отображение цены для пользователя и отправка данных на почту. На первом шаге просто набор картинок, к каждой подвязана своя цена. Интеграция будет происходить в WP. Все запихнуть так же как на примере в слайдер по шагам, без аджакса и т.д.

Пишите, пожалуйста, цены и сроки.

Спасибо.