Интеграция с API биржи текстов

Цель: доработка существующей системы.

1. Добавить интеграцию с API биржи текстов workhard.online: добавление заказов, импорт готовых текстов.

2. Добавить возможность выбора биржи для экспорта текста по проекту.

3. Добавить страницу администрирования: вывод текстов находящихся на подтверждении с возможностью перехода на биржу по ссылке.

Детали

Интеграция с Workhard.online

Существующий проект - трэкер задач, одним из этапов которого является экспорт задачи на контент биржу для дальнейшего написания текста.

Уже есть интеграция с биржей turbotext.ru, необходимо добавить интеграцию с workhard.online

Для этого:

a)в интерфейсе, в настройки проекта необходимо добавить возможность выбора биржи при редактировании проекта (turbotext или workhard). Администрирование - Проекты.

b)т.к. в workhard цена зависит от категории - необходимо в настройки проектов добавить категорию для workhard, папка в таблице проектов уже указана, ключ тоже есть.

c)поля, необходимые для экспорта, которые необходимо вынести в общии настройки (таблица option) с указанием типа workhard для следующих полей задачи: статус, уровень и приватность, Нужна проверка корректором, Написать заголовок, Написать для этой статьи анонс, Выполнить простую верстку статьи, Добавить блоки внимания в текст, Убрать из ТЗ пункт Введение и заключение, Запретить исполнителю продлять срок задачи.

Редактирование должно быть доступно через меню: Администрирование - Настройки - Вкладка Workhard.

d)поля, необходимые для экспорта, которые берутся из задачи: название, мин и макс кол-во символов, техническое задание (оно же план статьи).

e)при экспорте задания - необходимо дублировать название биржи из проекта в задачу(добавить поле биржи на которую произошел экспорт, необходимо для того, чтобы потом понимать, на какой бирже выполнялось задание, если настройки изменились)

Результатом должно быть создание задания на бирже с переданными значениями из настроек, после нажатия кнопки экспорт в задаче (в случае если в настройке проекта указана биржа workhard).

Необходимо создать страницу и пункт в главном меню под названием "Задачи на бирже"

В котором отразить все задачи, которые были экспортированы на биржу (birzh_id не пустое) со следующими полями:

1. Название задачи (отображается в виде ссылки, при клике по которой происходит переход на задание на бирже).

2. Название биржи.

3. Статус на бирже.

4. Папка на бирже.

5. Оставшееся время до принятия задания на бирже.