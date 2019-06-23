Требуется бэкенд доработка сайта YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок291 просмотр

Нужно доработать некоторый функционал на сайте. в частности подключение квизов, рассылок, Подробности в личку

Yii
5 лет назад
Anna_Marta
Анна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров