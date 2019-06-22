Предполагается дальнейшее администрирование сайта
Кодинг сайта на фреимворке или CMS
ТЗ прикрепил
Интересует:
Стоимость
Срок
На чем реализуете (полный стек)
В каком регионе проживаете
На сколько загружены
Ссылки на реализованные вами проекты
Верстка предоставляется (с вас шаблонизация)
Заявки фрилансеров
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