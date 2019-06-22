Кодинг сайта на фреимворке или CMS

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Закрыт6 заявок174 просмотра

ТЗ прикрепил 

Интересует:  

Стоимость  

Срок  

На чем реализуете (полный стек)  

В каком регионе проживаете  

На сколько загружены  

Ссылки на реализованные вами проекты  

Верстка предоставляется (с вас шаблонизация)  

6 лет назад
gosergei
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров