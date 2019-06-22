Обновляю плагины - сайт ломается (вордпрес)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

1. нужно обновить чтоб неломалось

2. Показать где редактируется подвал

WordPress
6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров