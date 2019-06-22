Приватно для Олега Ермолина, доработка опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Доброго дня, проект приватный для Олега, по доработке сайта на опенкарт.

Необходимо отредактировать карточку товара, раздел товаров, главную страницу. Более подробно в техническом задании в привате.

Opencart
6 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров