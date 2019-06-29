Убрать скрытые ссылки. Шаблон был скачен с интернета бесплатно.

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок263 просмотра

Прошу Вас ознакомиться с видео инструкцией о работе на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1fQxWo-gySIzMW6AtPnDyMYK-ENo8Sr8S

6 лет назад
rio250
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все было быстро и качественно. Спасибо за помощь.
Отличный заказчик! На связи, четкое ТЗ, быстрая оплата — приятно работать :) Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад