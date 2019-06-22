Доработать функционал сервис на Битрикс

Приобрели готовый модуль, нужно доработать функционал.

ТЗ прикрепил.

В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленом, а ниже то каким функционалом отличается от дизайн-макета, который вам нужно доработать.

Есть более развернутое ТЗ, где описывается как должно все фукнционировать.

В заявке указывайте, сроки и стоимость, хотя бы примерно "от и до".