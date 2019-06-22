Доработать функционал сервис на Битрикс

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Закрыт4 заявки103 просмотра

Приобрели готовый модуль, нужно доработать функционал. 

ТЗ прикрепил. 

В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленом, а ниже то каким функционалом отличается от дизайн-макета, который вам нужно доработать. 

Есть более развернутое ТЗ, где описывается как должно все фукнционировать. 

В заявке указывайте, сроки и стоимость, хотя бы примерно "от и до".

6 лет назад
petrov_s
Сергей 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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