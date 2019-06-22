Скопировать и подкорректировать функционал сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки97 просмотров

Скопировать и подкорректировать функционал небольшого сайта. Детальное описание в лс.

6 лет назад
arbitrash
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Олег тщательно проанализировал те сайты, которые я ему давал и сделал свое профессиональное заключение по ним. Быстро и качественно выполнил копирование и корректировку функционала, без ошибок. Рекомендую работу с Олегом.
Постоянно работаем с Дмитрием. Очень профессионально подходит к работе. Знает что ему нужно и прямо говорит об этом. Не нужно гадать, чего же на самом деле нужно заказчику. Всё отлично, как всегда!

Заявки фрилансеров

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад