Автозагрузка новостей в Битрикс

Есть сайт донор http://colesa.ru , там 2 раздела Новости и тесты. Хотелось бы чтоб эти новости и тесты при появлении новых грузились к нам на сайт в битрикс и публиковались. Обязательно в конце указывать источник новостей (в битриксе есть поле такое) это требование донора. Безопасная сделка