Автозагрузка новостей в Битрикс

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок115 просмотров

Есть сайт донор http://colesa.ru , там 2 раздела Новости и тесты. Хотелось бы чтоб эти новости и тесты при появлении новых грузились к нам на сайт в битрикс и публиковались. Обязательно в конце указывать источник новостей (в битриксе есть поле такое) это требование донора.  Безопасная сделка

6 лет назад
Hazard-asb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров