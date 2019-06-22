Нужно будет зайти на страницу harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Служебная:AllPages и сделать так, чтобы вся информация желтых страниц, которые там находятся (кликабельные), была помещена в один вордовский документ.
Спарсить раздел сайта, наполнить полученным контентом другой сайт
Сайт-донор и его раздел: zalora.com.my/women/accessories/scarves-shawls/
Там всего около 900 карточек-товаров. Необходимо скопировать их со всей информацией и разместить на сайте hijabgallery.shop (сайт на WP).
На странице должны быть обязательно - исходная картинка (обычно девушка в платке), которая размещается уже на нашем сайте, без ссылок на сайт-донор.
Само размещение картинок и текста на странице не особо важно, просто пусть не превращается в кашу. На главной соответственно что-то напоминающее галерею - анонсы постов с картинками.
В предложениях - стоимость подобной работы. Нюансы, вопросы - можно сразу в личку. По срокам - очень хочется увидеть результат уже сегодня.
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