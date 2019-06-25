Есть готовый сайт, нужно чтоб заявки приходили на мой емаил

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок190 просмотров

Нужен человек который в back-end части разбирается

6 лет назад
anastya00
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Очень хороший и умный человек, реально помог решить все мои требования по сайту! Мои рекомендации!
Хочу выразить Анастасии огромную благодарность за предоставленную работу. Было очень приятно поработать с такой заказчицей, потому что Анастасия очень коммуникабельна и ответственно подходит к своему бизнесу! К сожалению в начале у нас возникли небольшие проблемы с оплатой, но я очень рад, что мы смогли их решить. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад