Есть готовый сайт, нужно чтоб заявки приходили на мой емаил

Хочу выразить Анастасии огромную благодарность за предоставленную работу. Было очень приятно поработать с такой заказчицей, потому что Анастасия очень коммуникабельна и ответственно подходит к своему бизнесу! К сожалению в начале у нас возникли небольшие проблемы с оплатой, но я очень рад, что мы смогли их решить. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!)