Нужно будет зайти на страницу harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Служебная:AllPages и сделать так, чтобы вся информация желтых страниц, которые там находятся (кликабельные), была помещена в один вордовский документ.
Есть готовый сайт, нужно чтоб заявки приходили на мой емаил
Нужен человек который в back-end части разбирается
Выбранный исполнитель
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