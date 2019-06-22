Нужно будет зайти на страницу harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Служебная:AllPages и сделать так, чтобы вся информация желтых страниц, которые там находятся (кликабельные), была помещена в один вордовский документ.
Вебмастер со знаниями JavaScript +laravel
1)На сайте рулетке требуется настроить правильную работу таймеров обратного отчета на сайте (цифры дергаются и отсчитывают не равномерно)
2)Настроить обновление информации об играх в режиме реального времени. Сейчас для этого нужно обновлять страницу.
3)Исправить прокрутку ролла в одной из игр сайта, и сделать более плавной.
Более подробное тз отправлю в лс. Прошу обращаться тоПродолжитьлько уверенным в своих силах специалистам!
Работаю по безопасной сделке либо, по факту выполненной работы.
Если по Вашей вине после выполнения работы появились новые баги, их вам придется исправить бесплатно.
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