Вебмастер со знаниями JavaScript +laravel

1)На сайте рулетке требуется настроить правильную работу таймеров обратного отчета на сайте (цифры дергаются и отсчитывают не равномерно)

2)Настроить обновление информации об играх в режиме реального времени. Сейчас для этого нужно обновлять страницу.

3)Исправить прокрутку ролла в одной из игр сайта, и сделать более плавной.

Более подробное тз отправлю в лс. Прошу обращаться тоПродолжитьлько уверенным в своих силах специалистам!

Работаю по безопасной сделке либо, по факту выполненной работы.

Если по Вашей вине после выполнения работы появились новые баги, их вам придется исправить бесплатно.