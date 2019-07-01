API интеграция JustClick и мессенджера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки219 просмотров

Нужно настроить оповещения в телеграм или другой мессенджер. Например когда клиент оформляет подписку и попадает в определенную группу рассылок сервиса JustClick

6 лет назад
aurumartcentre
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$100
2 дня
Прекрасное сотрудничество. Быстро. Качественно. Результативно. Советую!
Рекомендую к сотрудничеству. Приятно было работать. Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад