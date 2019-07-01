Прошу Вас ознакомиться с видео инструкцией о работе на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1fQxWo-gySIzMW6AtPnDyMYK-ENo8Sr8S
API интеграция JustClick и мессенджера
Нужно настроить оповещения в телеграм или другой мессенджер. Например когда клиент оформляет подписку и попадает в определенную группу рассылок сервиса JustClick
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо написать торгового робота по бинарным опционам с возможностью продажи подписки на робота. Если у вас есть опыт написания подобных программ, пишитеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приобрели готовый модуль, нужно доработать функционал. ТЗ прикрепил. В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленом, а ниже то каким функционалом отличается от дизайн-макета, который вам нужно ...Закрыт6 лет назад
Нужен человек который в back-end части разбираетсяЗавершен6 лет назад
1)На сайте рулетке требуется настроить правильную работу таймеров обратного отчета на сайте (цифры дергаются и отсчитывают не равномерно) 2)Настроить обновление информации об играх в режиме реального времени. Сейчас для этого нужно обновлять страницу. ...Закрыт6 лет назад
- $10
Скопировать и подкорректировать функционал небольшого сайта. Детальное описание в лс.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на Opencart, с небольшим ассортиментом товаров (40-60 видов включая разные цвета и размеры). Нужно подключиться к маркетплейсам Google merchant и далее для Yandex market. Для этого нужна таблица, или ...Закрыт6 лет назад
Сайт-донор и его раздел: zalora.com.my/women/accessories/scarves-shawls/ Там всего около 900 карточек-товаров. Необходимо скопировать их со всей информацией и разместить на сайте hijabgallery.shop (сайт на WP). На странице должны быть обязательно - исходная ...Завершен6 лет назад
- $40
Есть сайт донор http://colesa.ru , там 2 раздела Новости и тесты. Хотелось бы чтоб эти новости и тесты при появлении новых грузились к нам на сайт в битрикс и публиковались. Обязательно в конце указывать источник новостей (в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно Шаблоны для BAS задания для амазона нужно парсить и отправить отчет на email или telegram более детально в скайпе или телеграмВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад