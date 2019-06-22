Необходимо создать скрипт на php. При заходе на скрипт должны быть 5 полей для выбора файла с компьютера, и еще одно поле чтобы дать название папке куда все эти файлы сгруппируются на сервере. Когда файлы ...
Создать личный кабинет пользователя на PHP
Предполагается дальнейшее администрирование сайта
Заявки фрилансеров
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