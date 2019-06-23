Заполнить поле на сайте Java-скриптом

Добрый день!

Нужна помощь по JS.

Нужно заполнить поле "пароль" на сайте betstars.eu.

На сайте используется angular.

Если заходить из России - он редиректится на другой сайт.

Поэтому нужно заходить с европейского IP.

Нужно зайти на сайт, кликнуть на кнопку "Login"

И с помощью JavaScript заполнить поле "password".

У меня оно заполняется, но если потом нажать кнопку "Войти" - сайт говорит что поле не заполнено.

Нужно написать код, который бы выполнился в консоли хрома, заполнил бы значение и сайт бы не говорил что поле не заполнено.