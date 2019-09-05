Нужен SQL запрос с заменой фрагмента текстовой строки по маске

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть ситуация:

в БД в таблице content порядка 500 записей,

в поле fulltext лежит HTML условно следующего вида (в каждой записи он разный):

Задача: нужен SQL запрос к БД, который почистит HTLM теги от параметров типа class="subtitle" и т.п., проще говоря у тегов div необходимо снести все параметры.

Есть:

Должно стать:

!Важно: запрос должен исправить все теги в поле content.

HTMLSQL
6 лет назад
DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
1 день
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IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад