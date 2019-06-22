Установка готового бота на страницу Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно установить готовый бот с Меничата на странице Фейсбук.  На другой странице этот бот работает. И объяснить почему бот не устанавливался на основную бизнес страницу.

6 лет назад
guest_15612195313442
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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