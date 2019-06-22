Брокер Бинарных Опционов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка234 просмотра

Создаем брокера Бинарных Опционов,  нужно создать сайт и Торговую платформу

Сможем ли взять платформу у одного брокера, и прицепить к нашему брокеру? 

Работаем только с опытными людьми, новички не пишите! 

6 лет назад
Evgenis228
Евгеньев 
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров