Обойти цикл в node.js

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Закрытнет заявок140 просмотров

Здравствуйте

Не могу обойти цикл объекта в node js. Пишет undefined. Пример в аттаче

JavaScriptNode.js
6 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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