Доработка магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Доброго всем времени суток. Необходимо доработать интернет магазин. Самопис на php+kohana+bootstrap. Тз в прикрепленном архиве. Сроки 2 дня. Оплата по факту.

BootstrapPHP
6 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров