Нужно доработать некоторый функционал на сайте. в частности подключение квизов, рассылок, Подробности в личку
PHP Скрипт Партнерской программы
При нажатии на кнопку происходит начисление баллов вышестоящим Партнерам, в зависимости от того, соответствуют ли эти партнеры определенным условиям.
Заявки фрилансеров
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