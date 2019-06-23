Разработать чат-бота в WhatsApp

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Здравствуйте!  

Нужно разработать чат-бота в WhatsApp, который расскажет о компании, услугах, предложит оставить заявку на звонок менеджера через нажатие 1 – подробнее о компании, 2 – стоимость услуг и т.д.  

Можете написать:  

- куда будет приходить инфо по этим диалогам, куда можно сделать выгрузку этой инфо? Можно, чтоб инфо о диалоге приходило на почту или в crm систему;  

- можно на бота напрямую пускать рекламу из Яндекс Директ и Google Adwards? Т.е. в рекламной объявление поставить ссылку на бота, чтоб при клике на рекламу человек попадал сразу в бота; 

- цены и сроки.  

P/S нужно сделать несколько таких чат-ботов для разных направлений деятельности. 

6 лет назад
Ilya_78
Илья 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

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