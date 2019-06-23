Здравствуйте!

Нужно разработать чат-бота в WhatsApp, который расскажет о компании, услугах, предложит оставить заявку на звонок менеджера через нажатие 1 – подробнее о компании, 2 – стоимость услуг и т.д.

Можете написать:

- куда будет приходить инфо по этим диалогам, куда можно сделать выгрузку этой инфо? Можно, чтоб инфо о диалоге приходило на почту или в crm систему;

- можно на бота напрямую пускать рекламу из Яндекс Директ и Google Adwards? Т.е. в рекламной объявление поставить ссылку на бота, чтоб при клике на рекламу человек попадал сразу в бота;

- цены и сроки.

P/S нужно сделать несколько таких чат-ботов для разных направлений деятельности.