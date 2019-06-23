Вывести тему из обсуждений вк

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок153 просмотра

Необходимо вывести тему из обсуждений вк, предоставить готовое решение - набор файлов, с возможностью настройки указанных по ссылке параметров - https://vk.com/dev/board.getComments

На просторах инета есть готовые решения, возможно доработаете их с правками актуального api vk

Стили должны совпадать полностью со стилями вк

6 лет назад
wwwebdmit-custom
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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