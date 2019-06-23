Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию. Без аудита видно, нужно: - новый дизайн, ...
Верстка – интернет магазин (предложить CMS)
Верстка – интернет магазин (предложить CMS)Верстка – интернет магазин (предложить CMS)
тут т3 http://bit.ly/31RrwET
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